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        Aydın'da yağma suçuna yönelik operasyonda 7 şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, yağma suçuna yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 21:55 Güncelleme:
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        Aydın'da yağma suçuna yönelik operasyonda 7 şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, yağma suçuna yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "nitelikli yağma" suçlarını işledikleri öne sürülen şüphelilere yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.

        Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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