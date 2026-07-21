Aydın'da yanan tekneden denize atlayan 2 kişi kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde özel bir teknede çıkan yangının ardından denize atlayan 2 kişi kurtarıldı. Çamlık Mahallesi açıklarında, sahilden yaklaşık 4 deniz mili uzaklıkta seyreden özel teknenin makine dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Teknede bulunan E.E. (40) ve A.Ç'nin (26) denize atladığı bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Can yelekleriyle denizde mahsur kalan iki kişi, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

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