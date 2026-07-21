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        Aydın'da yanan tekneden denize atlayan 2 kişi kurtarıldı

        Aydın'ın Didim ilçesinde özel bir teknede çıkan yangının ardından denize atlayan 2 kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 20:19 Güncelleme:
        Aydın'da yanan tekneden denize atlayan 2 kişi kurtarıldı

        Aydın'ın Didim ilçesinde özel bir teknede çıkan yangının ardından denize atlayan 2 kişi kurtarıldı.

        Çamlık Mahallesi açıklarında, sahilden yaklaşık 4 deniz mili uzaklıkta seyreden özel teknenin makine dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Teknede bulunan E.E. (40) ve A.Ç'nin (26) denize atladığı bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

        Can yelekleriyle denizde mahsur kalan iki kişi, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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