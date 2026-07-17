Aydın'da yüzerken farkında olmadan 2 mil uzağa açılan kadın kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yüzmek için girdiği kıyıdan farkında olmadan uzaklaşan kadın kurtarıldı.



Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Gemiadamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ekipleri, KB-0901 borda numaralı Şehit Başkomiser Yaşar Aykaç isimli botla devriye esnasında açıkta bir kadını fark etti.



Kişinin yanına giden ekipler, kıyıdan 2 deniz mili uzaklıktaki kadının yorgun olduğunu görünce can simidi uzattı.



Tekneye alınan K.A. isimli kadının, ifadesinde, kıyıda yüzdüğünü, bu kadar uzağa açıldığını fark etmediğini söylediği öğrenildi.



K.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

