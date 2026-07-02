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        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Aydın'da zakkum yedikten sonra fenalaştığını iddia eden kişi hastaneye kaldırıldı

        Aydın'da zakkum yedikten sonra fenalaştığını iddia eden kişi hastaneye kaldırıldı

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde zakkum bitkisinin çiçeğini yedikten sonra fenalaştığını iddia eden kişi hastanede yoğun bakıma alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 14:41 Güncelleme:
        Aydın'da zakkum yedikten sonra fenalaştığını iddia eden kişi hastaneye kaldırıldı

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde zakkum bitkisinin çiçeğini yedikten sonra fenalaştığını iddia eden kişi hastanede yoğun bakıma alındı.

        Alamut Mahallesi'nde yaşayan Namık Özden (40), fenalaştıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özden, doktorlara, tadını merak ettiği için kırsal alanda bulduğu zakkum bitkisinin çiçeğini yediğini anlattı.

        Durumunun ağırlaşması üzerine Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Özden, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.



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