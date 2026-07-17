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        Aydın'da zeytinlikte çıkan yangına müdahale ediliyor

        Aydın'ın Söke ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 14:41 Güncelleme:
        Aydın'da zeytinlikte çıkan yangına müdahale ediliyor

        Aydın'ın Söke ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Çalıköy mevkisindeki zeytinlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Yangını söndürmek için karadan yürütülen çalışmalara 4 uçak ve 6 helikopterle havadan destek veriliyor.

        Aynı bölgedeki Nalbantlar ve Karacahayıt mahallelerindeki tarım arazilerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

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