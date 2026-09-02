Aydın'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Aydın'ın Söke ilçesinde motosiklet ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Aydın'ın Söke ilçesinde motosiklet ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Ankara Evleri Kavşağı'nda Berke Güneş (18) idaresindeki 09 ATB 758 plakalı motosiklet, S.S. yönetimindeki 48 YN 082 plakalı otomobil ile M.A.S'nin kullandığı 09 TR 041 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazanın şiddetiyle yola savrulan sürücü Güneş ve motosikletteki N.T. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Söke Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Güneş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobillerin sürücüleri ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
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