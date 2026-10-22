Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Aydın'da uyuşturucu bulunduran ve kullananlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 71 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Aydın'da uyuşturucu bulunduran ve kullananlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 71 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığında ifade işlemleri tamamlanan 71 kişiden 67'si salıverildi.
Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hakkında yakalama kararı bulunan 27 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
- Operasyon
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda dün, uyuşturucu satın aldığı, kabul ettiği, bulundurduğu ya da kullandığı değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında Efeler ve Köşk ilçelerinde 98 kişi hakkında yakalama kararı çıkartılmış, 71 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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