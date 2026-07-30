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        Aydın'ın Çine ilçesindeki orman yangını sürüyor

        Aydın'ın Çine ilçesinde ormanlık alanda devam eden yangın nedeniyle 4 mahalledeki hayvanlar tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 23:35 Güncelleme:
        Aydın'ın Çine ilçesindeki orman yangını sürüyor

        Aydın'ın Çine ilçesinde ormanlık alanda devam eden yangın nedeniyle 4 mahalledeki hayvanlar tahliye edildi.


        Kavşıt mevkisinde ormanlık alanda dün çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

        Yangın nedeniyle Kavşıt, Mutaflar, Dutluoluk ve Tatarmemişler mahallelerinde hayvan damlarındaki küçükbaş ve büyükbaşlar araçlarla tahliye edildi.

        Hayvanlar Çine Canlı Hayvan Pazarı'na getirildi.

        Dutluoluk sakinlerinden Elif Sulargil, yangın nedeniyle çok korktuklarını söyledi.

        Hayvanlarını kurtarabildiğini belirten Sulargil, "Hayvanlarımızı kurtardık ama köyümüz tehlike altında. Sinirimi ağlayarak çıkardım. Elinden bir şey gelmiyor, seyretmekle kalıyorsun. Allah kimseye yaşatmasın." dedi.

        Zühre Sulargil ise "Sabahtan beri yandık, bittik. Hayvanlarımızı buraya getirdik. Devletimiz var olsun, onlar getirdi. Onlar getirmeseydi her şeyimiz yanacaktı. Evlerimiz de kurtulsaydı." diye konuştu.


        Kavşıt mevkisinde ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı.

        Yangına 2 uçak, 4 helikopter, 17 arazöz, 5 su tankeri, 3 dozer ve 127 personelle havadan ve karadan müdahale edilmişti.

        Kavşıt Yaylası'nda bulunan 5 ev hasar görmüş, 30 ev ise tedbir amacıyla tahliye edilmişti.

        Aydın Valisi Osman Varol, 500 kişinin yangını kontrol altına almak için gayret gösterdiğini belirtmişti.

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