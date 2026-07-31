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        Aydın'ın Çine ilçesindeki orman yangınına müdahale 3. gününde sürüyor

        Aydın'ın Çine ilçesinde ormanlık alanda 30 Temmuz'da başlayan yangına havadan ve karadan müdahale 3. gününde sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 18:41 Güncelleme:
        Aydın'ın Çine ilçesindeki orman yangınına müdahale 3. gününde sürüyor

        Aydın'ın Çine ilçesinde ormanlık alanda 30 Temmuz'da başlayan yangına havadan ve karadan müdahale 3. gününde sürüyor.

        Kavşıt mevkisindeki ormanlık alanda devam eden yangına ekipler, gece boyunca müdahale etti.

        Günün aydınlanmasıyla alanda ekip sayısı artırıldı. Bölgeye çevre illerden de ekipler gönderildi.

        Yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler yangının etkin olduğu tepe noktasında çalışmalarını yoğunlaştırdı.

        Ormanlık alanda 30 Temmuz'da henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında Kavşıt Yaylası'nda bulunan 5 ev hasar görmüş, 30 ev ise tedbir amacıyla tahliye edilmişti.

        Ayrıca, 4 mahalledeki hayvanlar da Çine Canlı Hayvan Pazarı'na götürülmüştü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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