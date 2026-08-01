Aydın'ın Çine ilçesindeki orman yangınından etkilenen kadına yem yardımı

Aydın'ın Çine ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yemleri yanan 80 yaşındaki Arzu Celep'e hayırseverler yem yardımında bulundu.



Kavşıt mevkisinde çıkan yangında evi, bahçesi ve yemleri zarar gören, "Kara" isimli köpeğini de kaybeden Celep'in görüntülerinin paylaşılması üzerine hayırseverler harekete geçti.



Farklı illerden iki hayırseverin aldığı 50 çuval yem, Celep'e ulaştırıldı.



Evi zarar gördüğü için Soğancılar Mahallesi'ndeki kızının evinde kalan Celep, yardımda bulunanlara teşekkür etti.



Celep, yangın esnasında kaybolan "Kara" isimli köpeğini özlemle beklediğini ifade etti.



Çine ilçesinde 30 Temmuz'da çıkan yangın 2 Ağustos'ta kontrol altına alınmıştı.

