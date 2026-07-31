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        Baba ve oğlu su tankeriyle Çine'deki orman yangınına koştu

        FERDİ UZUN - Aydın'ın Çine ilçesindeki orman yangınıyla mücadele eden ekiplere destek amacıyla Bozdoğan'dan su tankeri bağlı traktörle gelen baba ve oğlu, söndürme çalışmalarında aktif yer alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 08:20 Güncelleme:
        Baba ve oğlu su tankeriyle Çine'deki orman yangınına koştu

        FERDİ UZUN - Aydın'ın Çine ilçesindeki orman yangınıyla mücadele eden ekiplere destek amacıyla Bozdoğan'dan su tankeri bağlı traktörle gelen baba ve oğlu, söndürme çalışmalarında aktif yer alıyor.

        Bozdoğan ilçesinde yaşayan Yusuf Aydın ile oğlu Süleyman Aydın, Çine'deki orman yangınından haberdar olunca söndürme çalışmalarında yer almak amacıyla su tankeri takılı traktöre binip bölgeye geldi.

        Baba oğul, yangınla mücadele kapsamında göletten traktörlerinin arkasındaki tankere su doldurup hızla yangın bölgesine gidiyor. Ekiplere destek vererek hortumla yangına müdahale eden Aydın ailesi, bazen toprak atarak bazen de bir ağaç dalıyla alevleri söndürmeye çalışıyor.

        Yusuf Aydın, AA muhabirine, yangın haberini alır almaz oğluyla bölgeye geldiğini söyledi.

        Yanan ağaçlara çok üzüldüklerini aktaran Aydın, "Ormanlar yanmasın biz her zaman buradayız. Gönüllü olarak yangını söndürmeye geldik. Ormanlar olmazsa biz yokuz, oksijen alıyoruz bunlardan. Yeşili ve ormanı seviyoruz. Yangın başlayınca Çine'ye geldik, bitene kadar buradayız. 'ormanlar yanmasın' diye alevlere toprak attım, gerekirse kendimi de atarım. Biz vatanımızı seviyoruz." ifadelerini kullandı.

        Süleyman Aydın ise "Elimizden geldiğince mücadele etmeye çalışıyoruz. Ormanlarımız yanmasın, yakmasınlar. Allah nasip ederse de sönünceye kadar buradayız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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