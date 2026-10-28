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        Başkan Yetişkin'in Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Cumhuriyet'in ilan edilişinin 103'üncü yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 12:45 Güncelleme:
        Başkan Yetişkin'in Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Cumhuriyet’in ilan edilişinin 103’üncü yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

        Başkan Anıl Yetişkin mesajında şu ifadeleri kullandı:

        "Aziz milletimizin bağımsızlık mücadelesinin en büyük gurur nişanesi, egemenliğin kayıtsız şartsız sahibine, yani milletimize devredilişinin 103. yıl dönümünü milletçe aynı inanç ve coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyetimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, bu topraklarda yazılan en büyük bağımsızlık destanı ve çağdaş yarınlara açılan en aydınlık kapıdır. Cumhuriyet; düşünce özgürlüğünün, fırsat eşitliğinin ve adalet inancının da adıdır. Atatürk’ün ‘Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir’ şiarı, bu topraklarda yaşayan herkesin ortak pusulası olmaya devam etmektedir. Bizler de bu köklü bilincin sorumluluğuyla, Cumhuriyetimizin değerlerini korumayı ve geleceğe taşımayı en büyük görevimiz olarak görüyoruz"

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        Cumhuriyet Bayramı’nın tarihe olan vefa borcunun yanı sıra geleceğe olan inancın da en somut ifadesi olduğunu söyleyen Başkan Anıl Yetişkin, "Bu bilinçle, Ata'mızın açtığı yolda durmaksızın yürümeyi sürdüreceğiz. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; barışın, sevginin, kardeşliğin ve huzurun hakim olduğu nice yıllara olan inancımla, tüm hemşehrilerimin ve aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, bu coşkuyu hep birlikte paylaşmak için 29 Ekim Perşembe günü (yarın) saat 19.00’da İstasyon Meydanı’nda başlayacak Cumhuriyet Yürüyüşü’ne tüm vatandaşlarımızı yürekten davet ediyorum. Yaşasın Cumhuriyet!" dedi.

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