Buharkent'e 6 dönümlük alana kır düğün salonu yapılacak

Aydın’ın Buharkent ilçesinde belediye tarafından daha önce satın alınan 6 dönümlük araziye yapılması planlanan kır düğün salonu projesinde zemin hazırlık çalışmaları başladı.

Buharkent Belediyesi, ilçeye yeni bir sosyal alan kazandırmak amacıyla hayata geçirmeyi planladığı kır düğün salonu projesinde çalışmalara başladı. Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Menderes Mahallesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Caddesi üzerinde bulunan ve belediye tarafından daha önce satın alınan 6 dönümlük arazide proje çalışmalarının başladığını duyurdu. Zemin hazırlık çalışmalarının devam ettiği alanda, kır düğün salonu yapılması planlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte ilçede yaşayan vatandaşların düğün ve benzeri özel günlerine ev sahipliği yapacak yeni bir sosyal alanın hizmete sunulması hedefleniyor.

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Projenin Buharkent'e hayırlı olmasını dileyen Başkan Erol, "Menderes Mahallemiz Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Caddesi üzerinde, daha önce belediyemiz tarafından satın aldığımız 6 dönümlük araziye kazandırmayı planladığımız Kır Düğün Salonu Projemiz için çalışmalara başladık. Zemin hazırlık çalışmalarının devam ettiği projemizle, hemşehrilerimizin en özel günlerine ev sahipliği yapacak güzel bir sosyal alanı ilçemize kazandırmayı hedefliyoruz. Buharkent’imize şimdiden hayırlı olsun" dedi.