Didim'de firari hükümlü yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde hakkında hapis cezası bulunan firari yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık ve istismar suçlarından hakkında 19 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari E.S'nin yaşadığı adresi tespit etti. E.S. düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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