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        Didim'de firari hükümlü yakalandı

        Aydın'ın Didim ilçesinde hakkında hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 14:59 Güncelleme:
        Didim'de firari hükümlü yakalandı

        Aydın'ın Didim ilçesinde hakkında hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık ve istismar suçlarından hakkında 19 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari E.S'nin yaşadığı adresi tespit etti.

        E.S. düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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