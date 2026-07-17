Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Efeler'de hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

        Efeler'de hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 14:07 Güncelleme:
        Efeler'de hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        N.K'nin kullandığı 34 KL 3607 plakalı hafif ticari araç, Doğu Gazi Bulvarı'nda A.A. yönetimindeki 09 FVK 409 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi'ne götürüldü.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yedieminde yapay zekalı 1,5 milyar liralık vurgun!
        Yedieminde yapay zekalı 1,5 milyar liralık vurgun!
        Depozito İade Sistemi'nde yeni döneme ilişkin açıklama
        Depozito İade Sistemi'nde yeni döneme ilişkin açıklama
        Antalya termometreyi zorluyor! 40'a yükselen sıcaklıkta vatandaşlar sahile akın etti
        Antalya termometreyi zorluyor! 40'a yükselen sıcaklıkta vatandaşlar sahile akın etti
        F.Bahçe'de imza şov!
        F.Bahçe'de imza şov!
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        CHP'ye mutlak butlan kararı Yargıtay'da
        CHP'ye mutlak butlan kararı Yargıtay'da
        Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
        Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
        "Düğün takıları kimde kalacak?"
        "Düğün takıları kimde kalacak?"
        Lüks yatta golfe başladı
        Lüks yatta golfe başladı
        Üretici ile kota arasında sıkışan yumurta
        Üretici ile kota arasında sıkışan yumurta
        Dünya Kupası finalinin biletleri servet değerinde!
        Dünya Kupası finalinin biletleri servet değerinde!
        19 şüpheliye bahis operasyonu: TFF'de görev yapan kulüp yöneticileri de var
        19 şüpheliye bahis operasyonu: TFF'de görev yapan kulüp yöneticileri de var
        Topkapı Sarayı'nın en 'tatlı' merkezi!
        Topkapı Sarayı'nın en 'tatlı' merkezi!
        10 soruda 12. Yargı Paketi'nin merak edilenleri
        10 soruda 12. Yargı Paketi'nin merak edilenleri
        İran, Katar ve Ürdün'deki ABD üslerini hedef aldı
        İran, Katar ve Ürdün'deki ABD üslerini hedef aldı
        Beşiktaş'ta Salah çılgınlığı!
        Beşiktaş'ta Salah çılgınlığı!
        İnfazdan önce toprak yemek istedi!
        İnfazdan önce toprak yemek istedi!
        "Gecikmeli düğün kutlamamız"
        "Gecikmeli düğün kutlamamız"
        112 bin hektar tarandı, yer altında 22 ton tespit edildi
        112 bin hektar tarandı, yer altında 22 ton tespit edildi
        İstanbul'da dolar bazında tarihi zirve
        İstanbul'da dolar bazında tarihi zirve

        Benzer Haberler

        Söke'de zirai alanda yangın
        Söke'de zirai alanda yangın
        Bakan Yardımcısı Boyraz: Yılların hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu ya...
        Bakan Yardımcısı Boyraz: Yılların hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu ya...
        Aydınlı hafızlar kutsal topraklarda 15 Temmuz şehitleri için hatim yaptı
        Aydınlı hafızlar kutsal topraklarda 15 Temmuz şehitleri için hatim yaptı
        Ailesi öldü sandı, yaşlı kadın hastaneden çıktı
        Ailesi öldü sandı, yaşlı kadın hastaneden çıktı
        AYBAN banliyö hattı hizmete açıldı
        AYBAN banliyö hattı hizmete açıldı
        Aydın'da AYBAN Banliyö Hattı ulaşıma açıldı
        Aydın'da AYBAN Banliyö Hattı ulaşıma açıldı