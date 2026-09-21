Efeler'de kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
E.A. idaresindeki 09 EA 130 plakalı kamyonet, Kıbrıs Caddesi'nde H.D.'nin kullandığı 09 AUK 112 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yolcu Ö.B. yola savruldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.