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        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri GÜNCELLEME 2 - Aydın'da iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        GÜNCELLEME 2 - Aydın'da iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 12:51 Güncelleme:
        GÜNCELLEME 2 - Aydın'da iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Kemalpaşa Mahallesi'nde kız alma meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki aile arasında kavga çıktı.


        Tarafların birbirlerine silahla ateş etmesi sonucu 7 kişi yaralandı.


        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Umut Cabaş (38), müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cabaş'ın kavgayı ayırmaya gittiği ve bu sırada silahla vurulduğu öğrenildi.

        Yaralılardan Doğan Işık da kaldırıldığı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

        Olaya ilişkin R.D, C.D, M.N.D ve S.D. gözaltına alındı. Polis, hastanelerde de tarafların yakınları arasında olumsuzluk yaşanmaması için yoğun güvenlik önlemi aldı.

        İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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