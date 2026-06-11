GÜNCELLEME - Aydın'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde inşaatın altıncı katından düşen işçi yaşamını yitirdi.



Zafer Mahallesi'ndeki Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) kampüsünde yer alan Diş Hekimliği Fakültesi inşaatının 6. katında çalışan Ferhat Çakır (27), üzerinde bulunduğu iskelenin kopması sonucu dengesini kaybederek düştü.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekibince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Çakır, Aydın Adnan Menderes Hastanesi'ne kaldırıldı.



Çakır, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Öte yandan, kaza anı inşaattaki kamera tarafından kaydedildi.





Görüntülerde işçinin başka bir iskeleye çarptıktan sonra zemine düşmesi yer aldı.







