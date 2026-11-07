GÜNCELLEME - Aydın'da mobilya deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaylaköy Mahallesi'ndeki depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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