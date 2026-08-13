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        GÜNCELLEME - Aydın'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altında

        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 12:10 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Aydın'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altında

        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Gencelli mevkisindeki yangına ekiplerin müdahalesi gece boyunca sürdü.

        Zorlu arazi koşulları ekiplerin mücadelesini zorlaştırdı.

        Yangının havadan ve karadan müdahaleyle tamamen kontrol altına alındığı bildirildi.

        Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

        Gencelli mevkisinde dün çıkan orman yangınına, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 11 helikopter ve 6 uçak ile Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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