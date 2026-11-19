GÜNCELLEME - Aydın'da otomobilin çarptığı 17 yaşındaki kız öldü
Aydın'ın İncirliova ilçesinde otomobilin çarptığı 17 yaşındaki müzisyen, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde otomobilin çarptığı 17 yaşındaki müzisyen, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
G.Ç. idaresindeki 09 DK 876 plakalı otomobil, Şehit Asteğmen Süleyman Çamlıca Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Evin Şirip'e çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Şirip, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan sürücü G.Ç, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Müzisyen olduğu öğrenilen Şirip'in cenazesi, Germencik ilçesine bağlı Neşetiye Mahallesi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.