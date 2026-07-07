GÜNCELLEME - Aydın'da zeytinlik ve otluk alanda yangın çıktı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde zeytinlik ve otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.



Yazıköy mevkisinde zeytinlik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yer ekiplerinin yanı sıra 6 uçak ve 8 helikopter sevk edildi.



Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.



Yazıkent Mahallesi'ndeki 20 ev tedbiren tahliye edildi.



Öte yandan alevlere müdahale ederken yanan bir arazözde hasar oluştu.



İlçeye vekaleten görevlendirilen Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

