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        GÜNCELLEME - Aydın'da zeytinlik ve otluk alanda yangın çıktı

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde zeytinlik ve otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 15:45 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Aydın'da zeytinlik ve otluk alanda yangın çıktı

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde zeytinlik ve otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Yazıköy mevkisinde zeytinlik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yer ekiplerinin yanı sıra 6 uçak ve 8 helikopter sevk edildi.

        Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Yazıkent Mahallesi'ndeki 20 ev tedbiren tahliye edildi.

        Öte yandan alevlere müdahale ederken yanan bir arazözde hasar oluştu.

        İlçeye vekaleten görevlendirilen Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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