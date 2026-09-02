GÜNCELLEME - Aydın'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü

Otomobillerin sürücüleri ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde motosiklet ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

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