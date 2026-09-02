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        GÜNCELLEME - Aydın'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü

        Aydın'ın Söke ilçesinde motosiklet ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 02:27 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Aydın'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü

        Aydın'ın Söke ilçesinde motosiklet ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Ankara Evleri Kavşağı'nda Berke Güneş (18) idaresindeki 09 ATB 758 plakalı motosiklet, S.S. yönetimindeki 48 YN 082 plakalı otomobil ile M.A.S'nin kullandığı 09 TR 041 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazanın şiddetiyle yola savrulan sürücü Güneş ve motosikletteki Naz Türküsever (18) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Güneş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Söke'den Aydın Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Türküsever de hastanede yaşamını yitirdi.

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        Otomobillerin sürücüleri ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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