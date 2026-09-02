GÜNCELLEME - Aydın'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü
Aydın'ın Söke ilçesinde motosiklet ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.
Aydın'ın Söke ilçesinde motosiklet ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.
Ankara Evleri Kavşağı'nda Berke Güneş (18) idaresindeki 09 ATB 758 plakalı motosiklet, S.S. yönetimindeki 48 YN 082 plakalı otomobil ile M.A.S'nin kullandığı 09 TR 041 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazanın şiddetiyle yola savrulan sürücü Güneş ve motosikletteki Naz Türküsever (18) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Güneş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Söke'den Aydın Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Türküsever de hastanede yaşamını yitirdi.
Otomobillerin sürücüleri ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
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