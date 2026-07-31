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        GÜNCELLEME - Aydın'ın Çine ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor

        Aydın'ın Çine ilçesinde ormanlık alanda dün başlayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 08:20 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Aydın'ın Çine ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor

        Aydın'ın Çine ilçesinde ormanlık alanda dün başlayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Kavşıt mevkisinde ormanlık alanda dün başlayan yangına ekipler, gece boyunca müdahale etti.

        Günün aydınlanmasıyla ekip sayısı artırıldı. Bölgeye çevre illerden de ekipler sevk edildi.

        Yangının kontrol altına alınabilmesi için 9 helikopter, 3 uçak, 42 arazöz, 9 su tankeri, 4 dozer ile havadan ve karadan çalışma yürütülüyor.

        Yoğun duman nedeniyle zaman zaman hava araçlarının sayıları azaltılıyor.

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        Yangın esnasında köpeğini kaybeden Arzu Celep, gazetecilere "Kül olduk. Bir şeyimiz kalmadı. Köpeğim yok. Ne olduğu belirsiz. Kuzular gibi bakıyordum köpeğime. Köpeğimi çok özlüyorum. Canımdan kıymetliydi, her şeyimdi." dedi.

        Raziye Aşkın da hayvanlarını alıp kaçtıklarını belirterek, "Canımız yandı, her şeyimiz yandı. Hayvanlarımızı alıp yukarı doğru çıktık. Burada olsak biz de yanardık. Yetiştirdiğimiz ağaçlarımız yandı. Köyümüzdeki zeytinliklerimiz de yanmış." ifadelerini kullandı.

        Ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında Kavşıt Yaylası'nda bulunan 5 ev hasar görmüş, 30 ev ise tedbir amacıyla tahliye edilmişti. Ayrıca 4 mahalledeki hayvanlar da Çine Canlı Hayvan Pazarı'na götürülmüştü.



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