Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem Aydın'da son yolculuğuna uğurlandı

        Hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem Aydın'da son yolculuğuna uğurlandı

        İstanbul'da geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren ve "Payitaht Abdülhamid" ile "Kuruluş Osman" gibi birçok dizide canlandırdığı rollerle tanınan 35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem'in cenazesi Aydın'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 17:07 Güncelleme:
        Hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem Aydın'da son yolculuğuna uğurlandı

        İstanbul'da geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren ve "Payitaht Abdülhamid" ile "Kuruluş Osman" gibi birçok dizide canlandırdığı rollerle tanınan 35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem'in cenazesi Aydın'da toprağa verildi.

        Ece İrtem için Kuşadası ilçesindeki Hanım Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende İrtem'in yakınları ve arkadaşları tabutun başında gözyaşları dökerek dua etti.


        Burada anne Nuriye İrtem ve baba Vural İrtem taziyeleri kabul etti.

        Kılınan cenaze namazının ardından İrtem'in cenazesi Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Törene katılan oyuncu Gökhan Uygun, İrtem ile 3 gün önce iş nedeniyle mesajlaştıklarını, bir hafta önce de bir araya geldiklerini belirtti.

        Ece İrtem'in üniversiteden arkadaşı Çağlar Kuru ise İrtem'in hayat dolu bir insan olduğunu ve bilinen herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığını ifade etti.

        İrtem ile yakın zamanda görüştüğünü anlatan Kuru, şunları kaydetti:

        "Kelimeleri bulamıyorum. Yaklaşık bir ay önce görüştük ve uzun süre birlikte vakit geçirdik. Kalbi sevgi, enerji ve mutluluk dolu bir insandı. Bu acıyı yaşamak gerçekten çok üzücü. Annesine, babasına ve abisine Allah sabırlar versin. Çok üzücü bir kayıp. Çok çalışkan ve azimli biriydi. Çok sağlıklı ve mutluydu. Ortaya atılan bazı iddiaların doğru olduğunu düşünmüyorum. Çok planlı bir insandı, yeni projelerde yer almayı severdi. Bulunduğu noktaya büyük emeklerle gelmişti. Gelecekte yapacağı projeler ve hedefleri üzerine konuşuyorduk. Hayat dolu, mutlu ve yaşama sevinci yüksek bir insandı."

        - Ece İrtem kimdir?

        Sivas'ta 14 Haziran 1991'de dünyaya gelen Ece İrtem, sanat eğitimine İzmir'de başladı.

        Üniversite eğitiminin ardından oyunculuğa yönelerek İstanbul'a yerleşen İrtem, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde tiyatro ve sahne dersleri aldı.

        Genç oyuncu, kariyeri boyunca "Kızılcık Şerbeti"nin yanı sıra "Yeni Gelin", "Kertenkele", "Payitaht Abdülhamid", "Zümrüdüanka", "Kuruluş Osman" ve "Mahkum" gibi birçok dizide rol almıştı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'deki Halkbank davası düşürüldü
        ABD'deki Halkbank davası düşürüldü
        Öldüren kumpirde tazminat açıklandı!
        Öldüren kumpirde tazminat açıklandı!
        Delege imzalarını genel merkeze teslim eden CHP'li Emir: 20 Temmuz itibarıyla risk var
        Delege imzalarını genel merkeze teslim eden CHP'li Emir: 20 Temmuz itibarıyla risk var
        Çalışan sayısı da 20 bin düştü
        Çalışan sayısı da 20 bin düştü
        Trump: İran'a karşı en sert yaklaşan Başkan benim
        Trump: İran'a karşı en sert yaklaşan Başkan benim
        Thiel'in gizli tarikatında savaş oturumları!
        Thiel'in gizli tarikatında savaş oturumları!
        Beşiktaş'a Avrupa Ligi'nde dişli rakip!
        Beşiktaş'a Avrupa Ligi'nde dişli rakip!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        1 hafta önce oğlu doğmuştu... Kazada yaralanan görme engelli öğretmen hayatını kaybetti
        1 hafta önce oğlu doğmuştu... Kazada yaralanan görme engelli öğretmen hayatını kaybetti
        En uzun metro ringi tamamlandı
        En uzun metro ringi tamamlandı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Japon bakandan Türk İHA mesajı
        Japon bakandan Türk İHA mesajı
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        Volkswagen'de daralma sinyali
        Volkswagen'de daralma sinyali
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kıvanç, Zayn ile buluştu
        Kıvanç, Zayn ile buluştu

        Benzer Haberler

        Vali Varol, Köşk'te üretim, yatırım ve sosyal projeleri inceledi Sanayi esn...
        Vali Varol, Köşk'te üretim, yatırım ve sosyal projeleri inceledi Sanayi esn...
        Bozdoğan'da belediye kaynakları üretime dönüşüyor
        Bozdoğan'da belediye kaynakları üretime dönüşüyor
        Eğrikavak'ta 7 kilometrelik içme suyu hattı yenileniyor
        Eğrikavak'ta 7 kilometrelik içme suyu hattı yenileniyor
        Söke'de Derya Buçan cinayeti davasında ilk duruşma tamamlandı Kocası tarafı...
        Söke'de Derya Buçan cinayeti davasında ilk duruşma tamamlandı Kocası tarafı...
        Ayağına parke taşı bağlanan caretta caretta kurtarıldı
        Ayağına parke taşı bağlanan caretta caretta kurtarıldı
        Oyuncu İrtem'i, Kuşadası'nda sevenleri son yolculuğuna uğurladı
        Oyuncu İrtem'i, Kuşadası'nda sevenleri son yolculuğuna uğurladı