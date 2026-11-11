Koçarlı'da mahalle yolları yenileniyor

Koçarlı Belediyesi ekipleri, Çulhalar Mahallesi Pınarcık Yolu'nda taş döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde mahallelerin ulaşım konforunu artırmaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Koçarlı Belediyesi ekipleri tarafından Çulhalar Mahallesi Pınarcık Yolu'nda yürütülen taş döşeme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, mahallede devam eden çalışmalara ilişkin yaptığı paylaşımda, ekiplerin Pınarcık Yolu'nda taş döşeme çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Mahalle yollarını daha kullanışlı hale getirmeyi ve vatandaşların ulaşım konforunu artırmayı hedeflediklerini ifade eden Arıcı, ilçe genelindeki çalışmaların devam edeceğini kaydetti.