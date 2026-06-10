Köşk'te kamyonda çıkan yangın hasar oluşturdu
Aydın'ın Köşk ilçesinde kamyonda çıkan yangın hasara neden oldu.
Giriş: 10.06.2026 - 16:11 Güncelleme:
Aydın'ın Köşk ilçesinde kamyonda çıkan yangın hasara neden oldu.
Altıeylül Mahallesi Şahinkuyu mevkisinde park halindeki 09 AIM 601 plakalı kamyonda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Araçtaki alevler yakınlardaki tarlanın ekinlerine de sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangın nedeniyle araç ve ekinler zarar gördü.
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