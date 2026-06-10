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        Köşk'te kamyonda çıkan yangın hasar oluşturdu

        Aydın'ın Köşk ilçesinde kamyonda çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 16:11 Güncelleme:
        Köşk'te kamyonda çıkan yangın hasar oluşturdu

        Aydın'ın Köşk ilçesinde kamyonda çıkan yangın hasara neden oldu.

        Altıeylül Mahallesi Şahinkuyu mevkisinde park halindeki 09 AIM 601 plakalı kamyonda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


        Araçtaki alevler yakınlardaki tarlanın ekinlerine de sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce söndürülen yangın nedeniyle araç ve ekinler zarar gördü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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