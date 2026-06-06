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        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Kuşadası'na 4 kruvaziyerle 8 bin turist geldi

        Kuşadası'na 4 kruvaziyerle 8 bin turist geldi

        Aydın'ın Kuşadası ilçesine 4 kruvaziyerle 8 bin turist geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 15:51 Güncelleme:
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        Kuşadası'na 4 kruvaziyerle 8 bin turist geldi

        Aydın'ın Kuşadası ilçesine 4 kruvaziyerle 8 bin turist geldi.


        Kuşadası Ege Port Limanı'na Bahamalar bayraklı "Norwegian Viva", "Wind Spirit" ve "Brilliance Of The Seas" ile Malta bayraklı "Celestyal Discovery" gemileri yanaştı.

        Gemilerden çoğunluğu ABD vatandaşı 8 bin turist indi.

        Turistlerden bazıları kent merkezinde alışveriş yaptı, bazıları ise turlarla İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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