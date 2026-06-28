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        Kuşadası'na gelmesi planlanan LGBT temalı kruvaziyerin seferi iptal edildi

        Aydın Valiliği, 7 Temmuz'da Aydın'a geleceği duyurulan LGBT temalı kruvaziyerin gelişinin iptal edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 18:46 Güncelleme:
        Kuşadası'na gelmesi planlanan LGBT temalı kruvaziyerin seferi iptal edildi

        Aydın Valiliği, 7 Temmuz'da Aydın'a geleceği duyurulan LGBT temalı kruvaziyerin gelişinin iptal edildiğini bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında gündeme gelen, toplumun yapısıyla ve ahlaki değerleriyle örtüşmeyen davranışlarıyla bilinen gruplarca kiralanan bir kruvaziyer gemisinin 7 Temmuz'da Kuşadası Limanı'na planlanmış olduğu seferin ve toplumun çeşitli kesimlerinde büyük rahatsızlığa yol açan organizasyonun iptal edildiği belirtildi.

        Söz konusu grubun belirtilen tarzda bir organizasyonla kente gelmesinin kesinlikle söz konusu olmadığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İptal edilen bahse konu sefer münferit bir organizasyondan ibarettir ve ilimiz limanına düzenlenen diğer seferlerle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. İlimizin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen yerli ve yabancı ziyaretçilere tanıtımı ve ev sahipliği yoluyla turizm faaliyetleri yoğun bir biçimde devam etmektedir. İlimiz turizmi açısından önemli bir yere sahip olan ve Kuşadası ilçemizin ülkemizde lider konumunda olduğu kruvaziyer turizmi kapsamında gerçekleştirilen ziyaret ve faaliyetler ilimiz sakinlerinin ve turizm işletmecilerimizin yıllardır alışageldiği şekilde sürdürülmektedir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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