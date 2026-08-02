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        Kuşadası'nda sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk oluştu

        Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesinde plajlar sıcak havada serinlemek isteyen turistlerle doldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 16:15 Güncelleme:
        Kuşadası'nda sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk oluştu

        Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesinde plajlar sıcak havada serinlemek isteyen turistlerle doldu.

        Hava sıcaklığının 30 dereceye kadar yükseldiği ilçede nem oranı yüzde 70'e yükseldi.

        Sıcak ve nemden bunalan yerli ve yabancı turistler serinlemek için sahillere yöneldi. Kadınlar Denizi ve Kuştur başta olmak üzere ilçedeki plajlarda kalabalık oluştu.

        Bazı turistler denizde serin suyun tadını çıkarırken bazı turistler de şemsiyelerin gölgesinde dinlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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