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        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Nazilli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Nazilli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 10:00 Güncelleme:
        Nazilli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Nazilli Yeni Sanayi Mahallesi'nde Ş.Y.B'nin kullandığı 20 AID 389 plakalı otomobil ile T.A. yönetimindeki 09 CAL 49 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile 09 CAL 49 plakalı araçtaki U.G. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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