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        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Nazilli'de kimya fabrikasındaki parlamada 2 işçi yaralandı

        Nazilli'de kimya fabrikasındaki parlamada 2 işçi yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir kimya fabrikasında meydana gelen iş kazasında 2 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 09:59 Güncelleme:
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        Nazilli'de kimya fabrikasındaki parlamada 2 işçi yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir kimya fabrikasında meydana gelen iş kazasında 2 işçi yaralandı.

        Nazilli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikadaki reaktörde işlem yapıldığı sırada parlama meydana geldi. Olayda, fabrikada çalışan işçilerden S.Ö. ve T.G'nin el ve yüzlerinde yanıklar oluştu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


        Yaralı işçiler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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