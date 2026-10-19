Nazilli'de Muhtarlar Günü kutlandı

Karaburun, törendeki konuşmasında muhtarlık teşkilatının yerel demokrasinin en eski örneği olduğunu belirterek, "Demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarlık teşkilatı, devletimizin kurumsal temsilcisidir." dedi.

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