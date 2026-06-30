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        Nazilli'de otomobilin çocuğa çarpması güvenlik kamerasında

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde 10 yaşındaki çocuk otomobil çarpması sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 17:00 Güncelleme:
        Nazilli'de otomobilin çocuğa çarpması güvenlik kamerasında

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde 10 yaşındaki çocuk otomobil çarpması sonucu yaralandı.

        A.Ü. idaresindeki 09 APM 364 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Nisanur Karais'e çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karais'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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