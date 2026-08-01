Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Balıkesir Susurluk'taki orman yangını kontrol altına alındı

        Balıkesir Susurluk'taki orman yangını kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 31 Temmuz'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 10:41 Güncelleme:
        Balıkesir Susurluk'taki orman yangını kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 31 Temmuz'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, 31 Temmuz Cuma günü saat 13.00 sıralarında Susurluk ilçesi Yıldız Mahallesi kırsalında çıkan orman yangınının 3 gündür gece gündüz demeden fedakarca görev yapan ekipler tarafından kontrol altına alındığını duyurdu.

        Ustaoğlu, paylaşımında "Emeği geçen her bir kahramanımıza teşekkür ediyorum, Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadesini kullandı.

        Yıldız Mahallesi kırsalında 3 gün önce henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıkmış, yangına 7 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 5 itfaiye aracı, 11 su tankeri, 2 dozer, 2 kepçe, 3 TOMA, 4 ilk müdahale aracı, 4 hizmet aracı ve 196 personelle müdahale başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şarkıcı Güllü'nün kızı hakkında iddianame hazırlandı!
        Şarkıcı Güllü'nün kızı hakkında iddianame hazırlandı!
        Bahçeli: "Terörsüz Türkiye, siyaset üstü bir konu olarak görülmeli"
        Bahçeli: "Terörsüz Türkiye, siyaset üstü bir konu olarak görülmeli"
        Bakan Çiftçi'den, yakalanan FETÖ'cü teröristle ilgili açıklama
        Bakan Çiftçi'den, yakalanan FETÖ'cü teröristle ilgili açıklama
        MİT'in yüz tanıma sistemiyle tespit edildi!
        MİT'in yüz tanıma sistemiyle tespit edildi!
        TFF'den "çipli top" kararı!
        TFF'den "çipli top" kararı!
        İstanbul Havalimanı'nda Avrupa rekoru
        İstanbul Havalimanı'nda Avrupa rekoru
        Kendine 'ölü' süsü vermek istediği ortaya çıktı!
        Kendine 'ölü' süsü vermek istediği ortaya çıktı!
        İspanya'dan yüzer bariyerli önlem
        İspanya'dan yüzer bariyerli önlem
        Akıllı telefonlarda batarya devrimi
        Akıllı telefonlarda batarya devrimi
        Sağlık çalışanlarına ömür boyu konser sözü
        Sağlık çalışanlarına ömür boyu konser sözü
        Trump çıkış kapısı arıyor
        Trump çıkış kapısı arıyor
        Fırtına, HT Spor'da sahne alıyor!
        Fırtına, HT Spor'da sahne alıyor!
        Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme
        Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme
        "Suudi Veliaht Prensi Trump'a endişesini iletti"
        "Suudi Veliaht Prensi Trump'a endişesini iletti"
        Kaçak moloz döktü, telleri kopardı, yangına neden oldu!
        Kaçak moloz döktü, telleri kopardı, yangına neden oldu!
        Alan çok binen yok
        Alan çok binen yok
        Mahkeme kararını verdi
        Mahkeme kararını verdi
        Evleri yangın tehdidi altında kaldı
        Evleri yangın tehdidi altında kaldı
        Aziz Yıldırım'dan flaş açıklamalar!
        Aziz Yıldırım'dan flaş açıklamalar!
        'Sihirli Annem'in 'Kerem'i baba oldu
        'Sihirli Annem'in 'Kerem'i baba oldu

        Benzer Haberler

        Başkan Mesut Ergin: "Yaralarımızı birlikte saracağız"
        Başkan Mesut Ergin: "Yaralarımızı birlikte saracağız"
        Balıkesir'de minik mehteran ilgi odağı oldu
        Balıkesir'de minik mehteran ilgi odağı oldu
        Balıkesir'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü
        Balıkesir'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü
        Susurluk'taki orman yangını 2'nci gününde (4)
        Susurluk'taki orman yangını 2'nci gününde (4)
        Susurluk'taki orman yangını 2'nci gününde (3)
        Susurluk'taki orman yangını 2'nci gününde (3)
        Burhaniye'de çıkan ot yangınına vatandaşlarda müdahale etti
        Burhaniye'de çıkan ot yangınına vatandaşlarda müdahale etti