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        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Balıkesir Valisi Ustaoğlu'ndan Erdek ilçesi ve Marmara Adası'ndaki yangınlara ilişkin açıklama:

        Balıkesir Valisi Ustaoğlu'ndan Erdek ilçesi ve Marmara Adası'ndaki yangınlara ilişkin açıklama:

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Erdek ilçesinde makilik ve zeytinlik alandaki yangın ile Marmara Adası'ndaki ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 14:50 Güncelleme:
        Balıkesir Valisi Ustaoğlu'ndan Erdek ilçesi ve Marmara Adası'ndaki yangınlara ilişkin açıklama:

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Erdek ilçesinde makilik ve zeytinlik alandaki yangın ile Marmara Adası'ndaki ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı.

        Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Marmara Adası Topağaç Mahallesi ile Erdek ilçesi Narlı Mahallesi kırsalında yangın çıktığını kaydetti.

        Yangınlara karadan ve havadan müdahalenin sürdüğünü belirten Ustaoğlu, şunları ifade etti:

        "Çıkan yangınlara 5 uçak, 2 helikopter, 2 arazöz, 4 itfaiye aracı, 4 su tankeri, 3 kepçe, 6 loder, 6 hizmet aracı, 1 ilk müdahale aracı ve 70 personel ile müdahale edilmektedir."

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