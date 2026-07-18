Balıkesir'de 11 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir kamyonette gübre çuvallarının altına gizlenmiş 11 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Narkotik dedektör köpeği "Dark"ın da kullanıldığı aramalarda, gübre çuvalları altına gizlenmiş 11 kilo 200 gram skunk ele geçirildi. Araçta bulunan M.T.A. (31) ile A.S. (29) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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