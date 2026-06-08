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        Balıkesir'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 09:14 Güncelleme:
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        Balıkesir'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Yılmaz A'nın (42) kullandığı 34 FDU 511 plakalı otomobil, Yenice-Edremit kara yolu Hacıaslanlar Mahallesi yakınlarında Ahmet K. (74) idaresindeki 10 KN 817 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, 34 FDU 511 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Ata A. (9) yaralandı.

        Yaralı çocuk, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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