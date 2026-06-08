Balıkesir'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Yılmaz A'nın (42) kullandığı 34 FDU 511 plakalı otomobil, Yenice-Edremit kara yolu Hacıaslanlar Mahallesi yakınlarında Ahmet K. (74) idaresindeki 10 KN 817 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, 34 FDU 511 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Ata A. (9) yaralandı.
Yaralı çocuk, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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