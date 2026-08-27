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        Balıkesir'de 4 katlı apartmanın bodrum katında yangın çıktı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bodrum katında yangın çıkan 4 katlı apartmandaki 7 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 03:21 Güncelleme:
        Balıkesir'de 4 katlı apartmanın bodrum katında yangın çıktı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bodrum katında yangın çıkan 4 katlı apartmandaki 7 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

        Ali Çetinkaya Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'ndeki 4 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ayvalık Grup Amirliğine bağlı ekipler alevlere müdahale etti.

        Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken üst katlarda mahsur kalan 7 kişi tahliye edildi.

        Dumandan etkilenen bir kişi ise Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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