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        Balıkesir'de arazi yangınına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde arazide çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 18:37 Güncelleme:
        Balıkesir'de arazi yangınına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde arazide çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Küçükbostancı Mahallesi'nde arazide yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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