Balıkesir'de arazide çıkan yangına müdahale ediliyor
Balıkesir'in Karesi ilçesinde arazide çıkan yangına müdahale ediliyor.
Giriş: 08.06.2026 - 20:57 Güncelleme:
Balıkesir'in Karesi ilçesinde arazide çıkan yangına müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı İbirler Mahallesi'nde yol kenarındaki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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