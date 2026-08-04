Balıkesir'de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Giriş: 04.08.2026 - 15:32 Güncelleme:
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Ayyıldız Mahallesi 4041 Sokak'taki bir apartmanın girişindeki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesinin ardından kontrol altına alınıp söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ