Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Gömeç ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 15:06 Güncelleme:
        Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Gömeç ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

        Kubaşlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Yangını söndürmek için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak ve 2 helikopter ile çok sayıda arazöz yönlendirildi.

        Ekipler, itfaiye ekiplerinin de desteğiyle yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel'den CHP'ye veda
        Özel'den CHP'ye veda
        İstanbul Valiliği'nden sağanak ve poyraz uyarısı
        İstanbul Valiliği'nden sağanak ve poyraz uyarısı
        "Trump-Netanyahu görüşmesini engellemeye çalışıyor"
        "Trump-Netanyahu görüşmesini engellemeye çalışıyor"
        İşte Süper Lig'de uygulanacak yeni kurallar!
        İşte Süper Lig'de uygulanacak yeni kurallar!
        Meşhur dolandırıcı 'Raki'nin yöntemiyle 4 kilo altın vurgunu!
        Meşhur dolandırıcı 'Raki'nin yöntemiyle 4 kilo altın vurgunu!
        YKS'de Fransızca alanında Türkiye birincisi oldu, tıp okuyacak
        YKS'de Fransızca alanında Türkiye birincisi oldu, tıp okuyacak
        YKS birincileri açıklandı: İşte o iller!
        YKS birincileri açıklandı: İşte o iller!
        Fenerbahçe, Avrupa'da perdeyi açıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da perdeyi açıyor!
        Dünyanın ilk selfie'sini çeken kişi kimdi?
        Dünyanın ilk selfie'sini çeken kişi kimdi?
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Gülistan Doku hamile miydi? Arkadaşının ifadesi ortaya çıktı
        Gülistan Doku hamile miydi? Arkadaşının ifadesi ortaya çıktı
        Leao'da parola: Ağustos!
        Leao'da parola: Ağustos!
        Bebeğini kaybetti
        Bebeğini kaybetti
        Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı
        Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı
        Türkiye'nin en nadide 21 koyu
        Türkiye'nin en nadide 21 koyu
        İspanya, Dünya Kupası zaferini kutladı
        İspanya, Dünya Kupası zaferini kutladı
        Final maçının perde arkası
        Final maçının perde arkası
        Anneyi öldürdü, piyanist kızını ağır yaraladı!
        Anneyi öldürdü, piyanist kızını ağır yaraladı!
        İnternet tarihini değiştiren an!
        İnternet tarihini değiştiren an!
        Çeyrek altında dikkat çeken rakam
        Çeyrek altında dikkat çeken rakam

        Benzer Haberler

        Büyükşehir Yaz Spor Okulları sağlıklı nesiller yetiştiriyor
        Büyükşehir Yaz Spor Okulları sağlıklı nesiller yetiştiriyor
        Korunan kum zambaklarının koruma kutularını çöplüğe çevirdiler
        Korunan kum zambaklarının koruma kutularını çöplüğe çevirdiler
        Ters dönen otomobildeki sürücü, sıkıştığı yerden kurtarıldı
        Ters dönen otomobildeki sürücü, sıkıştığı yerden kurtarıldı
        Burhaniye'de kadın muhtarın mutlu günü
        Burhaniye'de kadın muhtarın mutlu günü
        Ayvalıkgücü'nde Cuma Ali döndü
        Ayvalıkgücü'nde Cuma Ali döndü
        Balıkesirspor'dan 3 takviye
        Balıkesirspor'dan 3 takviye