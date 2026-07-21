Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Giriş: 21.07.2026 - 15:06 Güncelleme:
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Kubaşlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını söndürmek için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak ve 2 helikopter ile çok sayıda arazöz yönlendirildi.
Ekipler, itfaiye ekiplerinin de desteğiyle yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.
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