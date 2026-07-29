Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Giriş: 29.07.2026 - 15:25 Güncelleme:
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlçedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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