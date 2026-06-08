Balıkesir'de dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. G.Ç, idaresindeki 10 ZZ 020 plakalı otomobil, Kızılkeçili Deresi'ne devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dere yatağına düşerek ters dönen otomobilin sürücüsü G.Ç'nin yardımına ilk olarak bölgede çalışan işçiler koştu. İşçiler, tarafından araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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