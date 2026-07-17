Balıkesir'de Dünya Halk Dansları Yarışması'nın il etabı gerçekleştirildi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu işbirliğinde düzenlenen Dünya Halk Dansları Yarışması'nın Balıkesir etabı tamamlandı. İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'ndaki açılışın ardından organizasyonun Balıkesir ayağı, Yay/Ada Amfi'de yapıldı. Yarışmanın bu etabında, 20 ülkeden gelen 20 halk dansları topluluğu sahne aldı. Etkinlikte Azerbaycan, Meksika, Çek Cumhuriyeti ve Özbekistan'ın da aralarında bulunduğu farklı coğrafyalardan gelen ekipler, geleneksel kıyafetleriyle halk danslarını sergiledi.

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