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        Balıkesir'de kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 19:48 Güncelleme:
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        Balıkesir'de kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        İsmet Dumanlı kontrolündeki 26 ADU 526 plakalı kamyonet, Balıkesir-Edremit kara yolunun Naipli Mahallesi kavşağında kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen Mehmet Kurt idaresindeki 16 BYV 337 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaza yerine sevk edilen itfaiye ekibince araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlileri tarafından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Kamyonetin şoförü Dumanlı ile otomobilin sürücüsü Kurt'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Yolda bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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