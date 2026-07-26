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        Balıkesir'de kaybolan çocuk 4 saatlik çalışmanın ardından bulundu

        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde kaybolan 6 yaşındaki otizmli erkek çocuk, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik arama çalışmasının ardından bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 21:08 Güncelleme:
        Balıkesir'de kaybolan çocuk 4 saatlik çalışmanın ardından bulundu

        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde kaybolan 6 yaşındaki otizmli erkek çocuk, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik arama çalışmasının ardından bulundu.

        Yoğunoluk Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra ormanlık alana giden ve haber alınamayan Yavuz Selim Erol'un (6) ailesi, durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı ve Kepsut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

        Jandarma koordinesinde başlatılan arama çalışmalarına 80 jandarma personeli, AFAD, UMKE ekipleri ile yaklaşık 50 vatandaş katıldı. Çalışmalara jandarmaya ait dron ile havadan da destek verildi.

        Ekipler, küçük çocuğu kaybolduğu noktaya yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda buldu.

        Sağlık kontrolünden geçirilen ve durumunun iyi olduğu belirlenen çocuk, ailesine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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