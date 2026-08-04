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        Balıkesir'de kayıp olarak aranan kişi bulundu

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde dünden bu yana kayıp olarak aranan kişi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 15:10 Güncelleme:
        Balıkesir'de kayıp olarak aranan kişi bulundu

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde dünden bu yana kayıp olarak aranan kişi bulundu.


        Bahçedere Mahallesi'ndeki evinden ayrılan C.D'den haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgede başlatılan arama çalışmaları sonuç verdi.


        Ekipler, C.D'yi Kavakbaşı Mahallesi'nde yol kenarında bulunan mazgalın içinde tespit etti.

        Bulunduğu yerden çıkarılan C.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        C.D. için ailesinin dün yaptığı kayıp ihbarı üzerine AFAD, UMKE, jandarma ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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