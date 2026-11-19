Balıkesir'de kediyi darbeden şüpheli tutuklandı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kediyi darbeden şüpheli tutuklandı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kediyi darbeden şüpheli tutuklandı.
Bandırma'da bir kedinin darbedilmesine ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Sokak Hayvanları Tedavi Merkezinde tedavisi devam eden kedinin vücudunda kırıkların bulunduğu ve sol gözünü kaybettiği öğrenildi.
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