Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Sokak Hayvanları Tedavi Merkezinde tedavisi devam eden kedinin vücudunda kırıkların bulunduğu ve sol gözünü kaybettiği öğrenildi.

Bandırma'da bir kedinin darbedilmesine ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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